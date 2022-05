Irinel Columbeanu….. vai, săracul! IMAGINI UNICE cu exuberantul fost milionar pe șosea, într-o mașină veche și…

09:10

Un nou atac neașteptat lovește Kremlinul, în timp ce armata rusă suferă pierderi la toate capitolele, în urma invaziei din Ucraina. Bloggerii militari îl critică pe Putin pentru modul în care îi tratează pe militarii […] The post Putin, aspru criticat de bloggeri pentru modul în care îi tratează pe soldații săi. Invazia a început cu rezerve insuficiente și militari nepregătiți appeared first on Cancan.