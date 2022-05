Test de inteligență | Care dintre cele 2 logo-uri Rolex este cel adevărat?

11:30

Firicel este unul dintre cele mai iubite personaje din Las Fierbinți. Însă actorul Toma Cuzin pare că nu poate să stea departe de probleme. Acesta a mai scăpat de 3 ori de închisoare, iar până […] The post Toma Cuzin are din nou probleme cu legea. Firicel din Las Fierbinţi a mai scăpat de 3 ori de închisoare. Ce infracţiune a comis recent appeared first on Cancan.