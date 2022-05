A sărit cu mașina direct în Fântâna Miorița! L-au luat și l-au dus direct la IML!

15:50

Cleopatra Stratan a fost invitată recent în emisiunea ”Dimineața cu noi”, alături de soțul ei, Edward Sanda. În cadrul emisiunii, artista i-a dat o replică dură lui Bursucu după ce a fost deranjată de o […] The post Bursucu, făcut cu ou și cu oțet de Cleopatra Stratan! Totul s-a întâmplat în direct, la TV appeared first on Cancan.