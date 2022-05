BANC | Doamne, de ce toate fetele sunt drăguțe, dulci, grațioase iar femeile…

20:50

Administrația Națională de Meteorologie avertizează cu privire la vremea din București pentru următoarele 48 de ore. Codul portocaliu de ploi abundente a pus Apa Nova să se pregătească pentru acumulările de apă care se pot […] The post Furtună în Capitală! Apa Nova, pregătită să intervină de urgență appeared first on Cancan.