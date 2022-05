Barajul Dinamo - U Cluj, comentat LIVE pe GSP.ro de Adrian Florea, Dan Udrea și Remus Răureanu

01:20

Liverpool - Real Madrid 0-1 în finala Champions League » Carlo Ancelotti, antrenorul spaniolilor, a devenit sâmbătă noapte primul antrenor din istorie cu 4 Ligi ale Campionilor în palmares!„Nu-mi vine să cred. A fost un meci greu și am suferit mult, mai ales în prima repriză. Dar în final cred că am meritat să câștigăm acest trofeu. Sunt omul-record, da. Am găsit aici un club fantastic, o echipă incredibilă, cu multă calitate, cu o mentalitate puternică. ...