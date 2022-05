Incendiu puternic în Pipera! Un șantier a luat foc | FOTO

08:00

Ce spun reprezentanţii OMS despre variola maimuţei. Boala care a speriat întreaga planetă nu este considerată deocamdată periculoasă pentru sănătatea publică, însă lucrurile ar putea scăpa de sub control dacă se răspândeşte la grupurile cu […] The post Ce spun reprezentanţii OMS despre variola maimuţei. Cât de periculoasă este boala appeared first on Cancan.