Mihaela Rădulescu, în culmea fericirii! Este vorba despre fiul său, Ayan

12:10

Președintele Biroului Asiguratorilor Auto din România (BAAR), Mădălin Roșu, a dezvăluit care va fi data de la care șoferii vor putea face amiabila online în caz de accident de pe o platformă electronică. Conform declarațiilor […] The post Veste bună pentru șoferi. De când va intra în vigoare amiabila online appeared first on Cancan.