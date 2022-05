„Top Gun: Maverick” a urcat direct pe primul loc în box office-ul românesc în weekendul premierei

17:50

„Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”/ „Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” de la Warner Bros. Pictures, cea mai nouă aventură din universul Wizarding World creat de J.K. Rowling, va avea premiera pe platforma de streaming […] Articolul “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”/ „Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” va avea premiera pe HBO Max pe 30 mai apare prima dată în Apropo.ro.