Anunț de ultimă oră din Grecia! Noi informații din dosarul lui Sorin Oprescu

16:50

Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, este bănuită că are o relație amoroasă cu unul dintre cei mai bogați bărbați din România, Roger El Akoury. Multimilionarul este implicat într-o mulțime de afaceri care […] The post Cine este şi din ce face bani Roger El Akoury, presupusul iubit al Irinei Tănase? Fosta lui Liviu Dragnea şi-a văzut de viaţă după „amantlâc” appeared first on Cancan.