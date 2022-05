Soldații ruși recunosc încă o dată că mănâncă câini în Ucraina: „Astăzi am mâncat un Yorkshire Terrier”

23:50

Milionarul Dragoș Sprînceană, fostul manechin al lui Cătălin Botezatu, şi-a botezat fetiţa. Acesta și soția lui, Gabriela, au organizat o petrecere în Constanța, la un local de lux. 300 de persoane au fost invitate la […] The post Fostul manechin al lui Bote și-a botezat fetița. Party de 250.000 $, șampanie, caviar… CANCAN.RO are imagini în premieră! appeared first on Cancan.