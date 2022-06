Test de personalitate | Cât eşti de egoist, de fapt? Ce vezi prima dată când te uiţi la această imagine spune totul despre tine

07:30

Vești extraordinare pentru pensionari! Se dau 700 de lei de la stat în plus de la stat, pe lângă pensie. Măsura intră în vigoare joi, 2 iunie. Guvernul urmează să aprobe, prin ordonanţă de urgenţă, acordarea, […] The post Vești extraordinare pentru pensionari! Se dau 700 de lei de la stat, iar măsura intră în vigoare pe 2 iunie appeared first on Cancan.