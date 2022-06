Cele 3 femei din horoscop care cad mereu în picioare, orice s-ar întâmpla! Ele sunt cele mai “afurisite” din zodiac

10:20

V-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Îți garantăm o porție de râs copioasă, ca întotdeauna. Te vei înveseli instant și vei uita de toate grijile și problemele. La […] The post BANC | La înmormântarea lui Bulă stăteau, una lângă alta, soția și amanta appeared first on Cancan.