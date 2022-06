Martinovici despre situația din fotbalul românesc: „Înainte intrebarea era dacă jucăm în Champions League sau Europa League”

14:40

Fundașul stânga Steliano Filip (28 de ani) vrea să plece de la Dinamo după retrogradare, dar nu ajunge la un consens cu șefii echipei. Jucătorul care ar putea ajunge în Ungaria, la Mezokovesd, mai are contract cu Dinamo pe 1 an și este unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lot, având un salariu de 7.000 de euro pe lună, plus bonusuri. ...