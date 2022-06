LIVE. Sorin Oprescu, primul interviu după ce a ieşit din arestul din Grecia: "Procesul meu a fost o mascaradă. Am încredere că mai pot să fac ceva"

17:30

A mai ramas o singură zi pana la evenimentele care vor marca jubileul de platina al Reginei Elisabeta. Marea Britanie va fi scena unor festivităţi şi petreceri de stradă fastuoase, în onoarea unuia dintre cei mai longevivi monarhi care au trăit vreodată. Ana Iorga si Filip Iorga sunt in inima Londrei, in locul in care maine va fi parada dedicata Reginei.