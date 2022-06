Imagini din interiorul mega petrecerii de la NUBA! Cum se distrează cuplul Salam și invitații lor!

15:10

Marți, 31 mai, a avut loc mare finală de la Survivor România 2022. Cei doi finaliști, Elena Chiriac și Alex Delea, au fost susținuți din tribune de cei 25 foști concurenți ajunși special pe insulă, […] The post „Laura non c’e!”, nu i-a fost alături Elenei Chiriac! De ce a lipsit Laura Giurcanu de la finala Survivor România 2022. Culmea, se afla în Republica Dominicană appeared first on Cancan.