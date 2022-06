Incredibil! Cu ce medie generală a absolvit liceul fiica Adrianei Iliescu

17:40

Biserica din România unde au loc fenomene miraculoase a devenit un loc foarte apreciat de cei care își fac timp să îl viziteze și să îi afle povestea. Astronomii au făcut o descoperire care i-a […] The post Cea mai veche biserică din România, locul unde se petrece un fenomen bizar! Lumina stranie care se vede de la fereastra ei appeared first on Cancan.