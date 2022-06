Programele de ştiri din Rusia ar putea fi blocate în Republica Moldova

16:20

Asociația B-Right Media din Botoșani (RO) şi partenerii săi – Primăria Municipiului Edineț, Consiliul Raional Edineț (MD) și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului ”Țara de Sus” (RO), au deosebita plăcere de a vă invita marţi, 7 iunie 2022, ora 11.00, la Hotel Belvedere, pentru a participa la Conferinţa de închidere a proiectului "CBC Heritage T.E.A.M.- Together Everyone Achieves More".