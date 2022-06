Emma Zeicescu este invitată la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

07:30

A sosit momentul ca The Rolling Stones să introducă piesa din 1966 „Out of Time” în setlist-ul lor. Oricât de improbabil ar părea, având în vedere cât de des piesa a fost cântată de alții […] Articolul The Rolling Stones au cântat hitul anilor ’60 „Out of Time” live pentru prima dată în carieră (Video) apare prima dată în Apropo.ro.