BANC| Un tip care mergea cu mașina pe un drum de țară era să moară

12:10

Ionuț Popa a fost unul dintre cei trei finaliști de la „Survivor România” 2022. Tânărul s-a luptat cu Elena Chiriac și Alexandru Delea pentru premiul cel mare în valoare de 100.000 de euro. Chiar dacă […] The post Nu e o glumă! Câți euro a primit Ionuț Popa de la Pro TV, pentru că a participat la Survivor. Înainte, nu avea bani nici să-i cumpere fiului o înghețată appeared first on Cancan.