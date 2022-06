Rușii care cer online viză pentru Mexic primesc un mesaj în ucraineană în care li se spune că sunt refuzați

12:40

Cântăreața americană Mariah Carey (53 de ani) a fost dată în judecată pentru suma de 20 de milioane de dolari. Ea este acuzată că a încălcat drepturile de autor pentru melodia „All I Want For Christmas is You” înregistrată în 1994, a transmis agenția Reuters. Procesul a fost intentat de compozitorul Andy Stone, care susţine […]