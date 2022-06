Mariah Carey, dată în judecată pentru o sumă fabuloasă. Care este motivul

Mariah Carey (53 de ani) a fost dată în judecată din cauza melodiei „All I Want For Christmas Is You”. Un bărbat susţine că deţine drepturile de autor asupra piesei şi îi cere cântăreţei 20 de milioane de dolari.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)