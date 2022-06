Denis Alibec cere unitate după eșecul din Muntenegru: „Poate nu suntem îndeajuns de bun, dar doar așa putem face ceva

17:40

Marius Măldărășanu, antrenorul nou-promovatei FC Hermannstadt, are o veste bună pentru fotbaliștii sibieni: conducerea a promis că va achita toate restanțele salariale.FC Hermannstadt a revenit în primul eșalon la doar un an de la retrogradare, în ciuda incertitudinilor financiare. Clubul se află în insolvență în acest moment, dar Dani Coman și Marius Măldărășanu dau asigurări că situația este sub control. „Chiar acum am vorbit cu Dani Coman. ...