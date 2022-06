Rafael Nadal - Casper Ruud » 3 ponturi pentru finala de la Paris

02:40

Aseară s-a jucat Muntenegru - România și a ieșit rău pentru noi. Am pierdut cu 2-0, deci am pornit prost Liga Națiunilor. Ce am remarcat la primul meci oficial al "naționalei" sub Edi Iordănescu? Citește mai jos. 1. Avem o națională de optimiști. Când toată lumea se vaită că "mai rău de atât nu se poate", sar băieții să ne liniștească: "Ba da, uite că se poate!".2. ...