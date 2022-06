Test de inteligență | Care dintre cele 4 ceasuri nu este în regulă?

14:00

Banc. Trei tipe, toate gravide, se întâlnesc în sala de așteptare a unui cabinet ginecologic. Dialogul dintre ele este amuzant! Spor la râs! O blondă, o brunetă și o roșcată, toate trei gravide, se întâlnesc […] The post BANC | O blondă, o brunetă și o roșcată, toate trei gravide, se întâlnesc în sala de așteptare a unui cabinet ginecologic appeared first on Cancan.