Laszlo Boloni, printre pelerinii de la Şumuleu Ciuc » Imagine de colecție cu fostul selecționer

11:10

„Nu am venit la echipa națională ca să îmi distrug cariera. Am muncit ca să ajung aici, am făcut niște pași firești și am venit cu gânduri bune, pe care le am în continuare”. Mulțumim Edi Iordănescu pentru favorul pe care ni-l faci antrenând România și iartă-ne pe toți cei care îți punem în pericol munca de o viață. ...