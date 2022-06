Tot ce trebuie să ştii despre voucherele sociale în valoare de 250 lei. Când ajung la beneficiari şi cum se vor acorda

19:00

Sancţiunile impuse de Rusia împotriva companiei Gazprom Germania şi a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii şi utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achiziţiile din alte surse, scrie duminică ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters.