Horoscop zilnic 6 iunie 2022. Fecioarele au o energie constructivă

09:20

Selecționerul României, Edward Iordănescu, nu i-a menajat deloc pe „tricolori” după eșecul lamentabil din Muntenegru scor 2-0 rezultat înrgistrat a debutul său oficial pe banca naționalei. „Am primit cât am meritat, pentru că lucrurile nu […] The post Iordănscu jr. taxează după rușinea din Muntenegru: „Nu am venit la echipa naţională ca să îmi stric cariera!” appeared first on Cancan.