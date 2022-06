De ce a plecat Andrei Cordoș de la U Cluj: „Lincar e un anternor foarte bun, dar are probleme de comunicare”

08:30

Mohamed Salah (29 de ani) mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2023. „Cormoranii” ar vrea să-l păstreze pe termen lung, dar egipteanul este sedus de Barcelona.Din 2017 la Liverpool, Mohamed Salah mai are un an de contract cu vicecampioana Angliei. Va rămâne la Liverpool cu siguranță până în 2023, dar viitorul său pe termen mediu-lung este incert. ...