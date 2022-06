Biletul Zilei: „Combo” din fotbal și tenis pentru un nou „VERDE” »»

14:40

Banc. Vă îndulcim după-amiaza de duminică cu alte bancuri amuzante! Spor la râs! Discuție între o mamă și copilul ei: – Am ajuns, coboară să mă ajuți cu sacoșile. – Pe bune? Chiar ești acasă? […] The post BANC | Discuție între o mamă și copil: ”Am ajuns, coboară să mă ajuți cu sacoșile” – ”Pe bune? Chiar ești acasă?” appeared first on Cancan.