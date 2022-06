Fiul lui Nicolae Guță, dezvăluiri cutremurătoare despre Sorina: „Este la pat și că se află într-o stare foarte gravă”

11:40

Vești bune pentru primarii din România. Salariile acesyora vor creşte până la 23.000 de lei brut, începând cu 1 iulie, ceea ce înseamnă şi cu mii de lei în plus faţă de cât sunt acum. […] The post Cresc salariile cu mii de lei. Cine sunt românii care vor beneficia de majorare appeared first on Cancan.