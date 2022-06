Teodora a dormit cu ispita Ali la Insula iubirii, sezonul 6. Culmea, e singura concurentă căsătorită de la Antena 1. Cum a reacţionat Alex, soţul ei

14:30

Realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania a rămas fără mai multe echipamente de filmat, inclusiv o dronă, după ce a fost tâlhărit în Timișoara, informează Consiliul Județean Timiș. Consiliul Judeţean Timiş face […] The post Realizatorul Wild Carpathia, Charlie Ottley, a fost jefuit în centrul Timișoarei în timp ce filma un documentar appeared first on Cancan.