Trauma lui Alex Delea, după ce a câştigat Survivor România 2022. Vedeta Pro TV a făcut anunţul dureros

17:00

Cele 2 legume și 11 fructe care nu trebuie mâncate la micul-dejun. Deşi sunt indicate în orice regim alimentar, unele dintre ele trebuie consumate cu precauție mai ales la primele ore ale zilei. Spre exemplu, […] The post Cele 2 legume și 11 fructe care nu trebuie mâncate la micul-dejun. Dau arsuri la stomac și palpitații appeared first on Cancan.