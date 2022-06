Ce studii are, de fapt, Maria Ciobanu? Pensia ei incredibil de mică a uimit România

18:50

Steliana Sima face parte dintre cele mai apreciate artiste din lumea folclorului. Deși mulți nu știu, numele real al interpretei este Florea Sima Cuța și conduce Ansamblul Artistic „Ciocârlia” al M.A.I., încă din anul 2009. […] The post Talentul neștiut al cântăreței Steliana Sima. „Dacă ați ști de câte ori am intrat eu cu ia pe dos pe mine, în scenă…” appeared first on Cancan.