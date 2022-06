S-a dat legea care vă poate aduce amenzi uriaşe! Este obligatoriu să faci asta, până pe 30 iunie

23:50

Festivalul SAGA, organizat pe Arena Națională, a strâns mii de oameni, dornici de distracție, dar a reprezentat și un record absolut în materie de dosare penale întocmite pentru deținere și consum de droguri. În weekend, […] The post Polițiștii sub acoperire au furnizat informații-bombă. Droguri printre VIP-uri, la SAGA! Au prizat de față cu angajați M.A.I. aflați în uniformele de serviciu appeared first on Cancan.