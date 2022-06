Mirel Rădoi poate prelua o echipă importantă din Liga 1: „Pe el îl sun! 5 ani face ce vrea”

14:20

Politehnica Iași a prezentat astăzi antrenorul cu care va ataca promovarea în Liga 1, Claudiu Niculescu (45 de ani). Tehnicianul, care a semnat un contract pe un an, cu un salariu de 4.000 de euro pe lună, s-a arătat încrezător că va atinge obiectivul. „Iașiul este un oraș superb, însă eu nu am venit aici să mă plimb, am venit să facem performanță. ...