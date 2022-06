Iluzia optică a zilei | Ce este greşit la elefantul din imagine? Răspunsul corect e incredibil de simplu

14:10

Bogdan, una dintre victimele Festivalului SAGA, a consumat o mulțime de substanțe interzise. Medicii au descoperit în urmă cu puțin timp ce se afla în organismul băiatului din Chișinău. Distracția a atins cote înalte weekendul […] The post S-a aflat ce consumase Bogdan la Saga. Ce i-au găsit medicii în organism tânărului din Chişinău appeared first on Cancan.