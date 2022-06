BANC | Ion și Maria, în vizită la grădina zoologică, văd cușca leului deschisă

18:10

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a anunțat că a renunțat la serviciile tehncianului Marius Croitoru, căruia contractul i-a expirat la finele sezonului trecut. „Gata! Am închis colaborarea. Am vrut să rămână însă nu a putut […]