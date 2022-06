Mirela Vaida, nou proiect în mediul online. Filmează în propria casă: „Invitații sunt oameni pe care îi cunoașteți”

14:10

Creșterea economică va decelera la nivel mondial de la 6,1% în 2021 la 3,6% în 2022 și 2023, scrie publicația economică Advisor Channel, care citează datele Fondului Monetar Internațional (FMI). Platforma media a fost înființată în 2020 de New York Life Investments, care are sub oblăduire active de 650 miliarde de dolari, și de Visual […]