Emi, finalistul de anul trecut, prins între Scărlătescu, Andre și Bianca Adam! America Express va fi câștigată de…

09:10

Oana Ciocan a fost eliminată de la Survivor România 2022 după 15 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Oana Ciocan a intrat în competiție pe 13 februarie, iar potrivit informațiilor apărute în presă, a primit 1.000 […] The post Ex-concurenta Survivor care nu vrea copii din cauza banilor: „Nu am ajuns la o stabilitate financiară atât de bună” appeared first on Cancan.