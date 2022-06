Un jurnalist Radio Europa Liberă, condamnat la 6 ani de închisoare în Belarus. Ce acuzații îi aduce regimul Lukașenko

Andrei Kuznechik, corespondentul Radio Europa Liberă („Radio Liberty”) din Belarus a fost condamnat, de un tribunal local, la șase ani de închisoare de maximă securitate, informează portalul Nexta TV. ️#Belarus: correspondent for „Radio Liberty” Andrei Kuznechik sentenced to 6 years in maximum security prison for „creating an extremist formation”. Lukashenko’s authorities declared @svaboda an „extremist […]

