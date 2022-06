Lucian Mândruță a ajuns pe mâinile medicilor de la Marius Nasta. Prezentatorul a fost testat pozitiv COVID-19

12:00

Aventura de la „America Express” a început pentru concurenți, încă de la finalul lunii mai. Pe rețelele de socializare, chef Florin Dumitrescu (34 de ani) a mărturisit care este motivul pentru care a refuzat să […] The post Motivul pentru care chef Florin Dumitrescu a refuzat să plece la ”America Express”: ”Nu e pentru mine” appeared first on Cancan.