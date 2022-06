Biletul Zilei: Tripla pentru profit vine din fotbal »»

16:40

Oameni de știință au descoperit că mierea de Manuka are proprietăți vindecătoare miraculoase, atât pentru afecțiunile interne ale organismului, cât și pentru cele externe. Spre deosebire de alte medicamente, nu provoacă reacții adverse. Cercetătorii au […] The post Alimentul mai puternic decât orice antibiotic! Are efecte rapide împotriva infecțiilor appeared first on Cancan.