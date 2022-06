Anunțul lui Tzancă Uraganu în premieră la Antena Stars: „Este vorba de sănătate!”

17:20

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Recent, Connect-R a fost invitat în podcastul moderat de părintele Visarion Alexa. În cadrul interviului, artistul a rememorat copilăria dificilă prin care a trecut. „Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero. Noi mult timp am luat mâncare de la cantina socială până la 15-16 ani”, a declarat Ștefan Mihalache, pe numele lui din buletin, conform Click. Cântărețul nu a...