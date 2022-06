Parlamentul European a dat „undă verde”. Când se va interzice vânzarea mașinilor pe benzină și motorină.

23:20

Mihaela Bilic aduce, cu fiecare discuție, bucuria și plăcerea în farfurie, dar și dorința de a le reda oamenilor încrederea în mâncare. Medicul nutriționist a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție specială, transmisă live […] The post Dr. Mihaela Bilic: „Cred că 80% dintre oameni mănâncă mecanic. Mâncăm pentru că avem o insatisfacție la nivel de trăiri.” appeared first on Cancan.