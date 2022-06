Drama neștiută a cântărețului de muzică populară crescut de bunica nevăzătoare. Georgel Nucă a fost nevoit să muncească de la 7 ani, pe câmp

10:30

CANCAN.RO ți-a pregătit un TEST IQ. Fii foarte atent și încearcă să răspunzi corect din prima încercare. Gândește-te bine și nu vei greși. Tu ai reușit să îți dai seama care este vârsta fratelui? Dacă […] The post Test IQ | Când aveam 4 ani, fratele meu avea jumătate din vârsta mea. Acum, am 18 ani. Câți ani are fratele meu? appeared first on Cancan.