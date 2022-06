A venit în România pentru trei zile, dar a rămas definitiv. Povestea italianului devenit paramedic şi salvamontist voluntar în Maramureş

06:30

Profesoară de engleză laUniversitatea din Piteşti şi scriitoare, Ioana Cosma a avut recento piesă de teatru selectată la un festival de proful din America,la The Jersey City Theater Center. La festival au fost prezentate 10piese de teatru scrise de autori din Statele Unite, Canada, MareaBritanie, Slovenia şi România. Iar singura piesă de teatru dinRomânia a fost ”The Men from the Mechanical Age”, scrisă decătre Ioana Cosma.