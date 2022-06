Alex Delea s-a „combinat” cu o colegă de la Survivor România? Fanii emisiunii Pro TV au luat-o „razna”, când i-au văzut împreună

14:10

E blondă, creează vervă pe social media, are concerte, s-a măritat și acum lucrează la propria casă. Ar fi o descriere sumară a Roxanei Nemeș, care pare să își trăiască la maximum viața pentru care […] The post Atunci a decis Roxana Nemeș să fie soția lui Călin Hagima: “A fost punctul în plus!” appeared first on Cancan.