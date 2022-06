Grecia vrea să reducă consumul de energie din sectorul public cu 30% până în 2030

07:20

Președintele Grupului de Investigații Politice (GIP) cere Tribunalului București să repare o decizie definitivă a instanțelor judecătorești, din urmă cu 17 ani, prin care a fost pedepsit să-i plătească lui Traian Băsescu daune de o jumătate de miliard de lei vechi, după ce a dezvăluit că fostul președinte a fost turnător la Securitate. După decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, de la finalul lunii martie a acestui an, care a consfințit faptul că Băsescu a turnat la Securitate, sub numele de cod „Petrov”, acțiunile sale fiind de poliție politică, Mugur Ciuvică solicită revizuirea hotărârii din 2015. Procesul are loc, astăzi, la Tribunalul București.