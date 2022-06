Bubu Cernea, fiul Crinei Mardare, s-a căsătorit cu Elena Mogîldea: „Cea mai bună și frumoasă fată din lume”

12:00

Lanțul fast-food care va lua locul McDonald’s în Rusia a prezentat joi logo-ul sub care vor funcționa restaurantele rusești rămase goale după plecarea definitivă a gigantului occidental, ca răspuns la invazia în Ucraina. Numele companiei care a preluat afacerile nu a fost încă dezvăluit, însă duminică are loc marea redeschidere, relatează The Guardian și agenția […]