Angelina Jolie regizează filmul „Without Blood”, cu Salma Hayek și Demian Bichir

15:00

HBO Max a lansat miniseria-documentar Max Original „Irina Rimes: Pe drumul meu / On my Way with Irina Rimes”, regizată de Barna Nemethi, după un concept de Mara Ciama, produsă de Global Records.Apropo a stat […] Articolul INTERVIU: Barna Nemethi: „Îmi place foarte mult să lucrez cu muzicieni, iar muzica în sine, ca subiect și domeniu, m-a fascinat și mă pasionează în continuare” apare prima dată în Apropo.ro.